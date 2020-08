Google Assistente ganha interface no Gboard

Uma nova interface do Google Assistente é uma das novidades que o Gboard traz na sua última atualização. A versão v9.7.03 do aplicativo, que começou agora a se tornar estável, tem ainda outros recursos, como a possibilidade de se optar ou não pela Composição Inteligente e de desfazer autocorreções.

De todos os recursos, a nova interface de usuário via Google Assistente é o mais interessante. Se antes a digitação por voz no Pixel só funcionava em aplicativos de mensagens, agora basta tocar no ícone do microfone para abrir uma nova interface de ditado do Assistente do Google.

É possível inserir texto, excluir palavras, enviar mensagens, fazer traduções em tempo real e mesmo fechar a IU. Por enquanto, as novas funções do Assistente do Google estão disponíveis somente para proprietários dos Pixel 4, 4 XL e 4a.

[embedded content]

Completar e apagar com um toque

Além da Composição Inteligente, o recurso que faz o contrário também vem no pacote: a atualização do Gboard permite, ao se ativar o recurso, desfazer a correção automática usando a barra de espaços.

Agora é possível eliminar a autocorreção usando a barra de espaços.Fonte: Android Police/Reprodução

Melhorias na fase estável

Enquanto os novos recursos por voz estão restritos a quem tem a série 4 do celular da Google, a Composição Inteligente e a possibilidade de desfazê-la através da barra de espaços do teclado devem chegar a todos os dispositivos Android nas próximas semanas, acompanhando o lançamento gradual das melhorias nos aplicativos que rodam o sistema operacional.

As últimas novidades no Gboard surgiram no fim do mês passado, e incluíram sugestões de texto via inteligência artificial e barra de emojis, teclado personalizável (alternando entre as fontes Google Sans ou Roboto), além da possibilidade de parear o modo do teclado com o tema escolhido nas configurações de sistema do Android (claro ou escuro).



Fonte: Tecmundo