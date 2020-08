Google lança ferramenta para compartilhamento de arquivos no Android

A Google anunciou a chegada do Nearby Share para todos os dispositivos Android com versão 6.0 ou superior. O recurso permite que usuários do sistema da Google compartilhem fotos, arquivos e mais informações rapidamente entre aparelhos até mesmo quando estiver sem internet.

Enviar arquivos e mídia não vai mais exigir que você pareie aparelhos individualmente e dependa da compatibilidade do app com o Bluetooth. Nearby Share, a ferramenta que está sendo distribuída pela Google, escolhe qual o método ideal para compartilhar arquivos entre celulares Android e funciona até mesmo offline.

A ferramenta liberará novas opções de privacidade — onde você poderá escolher se estará visível, visível somente para contatos e oculto. Nearby Share permitirá compartilhamento de arquivos entre celulares via Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC ou Wi-Fi ponto-a-ponto. Portanto, é destinado a transferências em curtas distâncias.

Primeiramente, celulares da Samsung e da linha Google Pixel serão os primeiros a receberem o recurso via atualização — que deve ser distribuída gradativamente a partir de hoje. Posteriormente, os demais celulares receberão a ferramenta. O Nearby Share também será disponibilizado em Chromebooks nos próximos meses.

Para conferir se a ferramenta já está disponível para você, siga essas etapas:

Assegure-se que o Bluetooth e a localização estejam habilitados;

Abra as configurações;

Entre em Google > Dispositivos Conectados > Nearby Share e ligue a ferramenta.

Compartilhar mídia e outros conteúdos pelo Nearby Share é semelhante ao que fazemos com qualquer outro app: primeiro, acesse o arquivo ou conteúdo que deseja enviar, clique em “Compartilhar”, escolha “Nearby Share” e selecione o dispositivo de destino.