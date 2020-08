Google lança versão final do Android 11 Beta com correções

A Google lançou sua última atualização para o Beta final do Android 11. Contendo ajustes em performance, correção de bugs e outras pequenas alterações, a versão final serve para “ajudar os desenvolvedores a alcançarem os retoques finais” dos apps para o novo sistema.

Cumprindo sua promessa, a Google não fez grandes mudanças no Android 11 Beta em sua última atualização. O Beta 2 segue no mesmo formato e desenvolvedores de apps devem se atentar às mudanças do sistema para realizar os ajustes finais antes do lançamento. As alterações do último update se restringem às otimizações do sistema e correções de bugs.

Ainda assim, a Google dedicou maior atenção ao Exposure Notification System, permitindo que usuários o utilizem sem precisar habilitar a localização no celular — tornando-o uma exceção, já que os demais apps ainda precisarão solicitar pela localização do usuário.

A documentação completa da atualização foi disponibilizada na página oficial da Google. Além das informações mais recentes, a Google reiterou todas as novidades contidas no Beta 2 para reforçar que as mudanças foram preservadas mesmo com a atualização. Para conferir as atualizações direto do seu Pixel 2, 3, 3a e 4, basta se candidatar ao Programa Beta para o Pixel. Posteriormente, o programa também incluirá portadores do Pixel 4a.