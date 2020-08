Google Maps ganha novidades no Apple Watch e CarPlay

A Google lançou uma atualização para o Maps que traz suporte para uso em tela dividida no Apple CarPlay. Com isso, os usuários podem aproveitar o espaço da Dashboard para receber direções enquanto outros apps estão em uso, como o player de música.

A função que permite dividir a interface já está disponível no CarPlay desde o lançamento do iOS 13, no ano passado. Porém, a ferramenta era compatível somente para o Apple Maps quando chegou ao mercado, o que tornava a utilização limitada.

A tela dividida permite visualizar o Maps enquanto outras informações são exibidas na interfaceFonte: Google

Em março deste ano, a Apple lançou o iOS 13.4, que trouxe suporte para a funcionalidade em aplicativos de terceiros. Assim, a Google finalmente teve a oportunidade de implementar o suporte para tela dividida no Maps.

O modo tela dividida do CarPlay aplicado ao Google Maps funciona de maneira similar ao serviço de geolocalização da Apple. O usuário pode abrir o aplicativo de mapas na interface e logo em seguida segmentar o display. Assim, é possível deixar parte do painel rodando o reprodutor de música e outras funções, como calendário, agenda e orientações de direção.

Suporte aprimorado ao Apple Watch

Além disso, a Google atualizou o aplicativo do Maps para Apple Watch. Agora, os usuários podem receber orientações de direção para rotas pré-estabelecidas diretamente no vestível. A funcionalidade está disponível para carros e em rotas para bicicleta ou a pé.

O usuário agora pode receber direções do Maps direto no pulsoFonte: Google

Enquanto as novidades para o Maps já estão chegando para usuários da Apple, a Google ainda não deu informações sobre o suporte avançado para outro app de localização popular: o Waze. Até o momento, a companhia não revelou quando o serviço receberá suporte para tela dividida no CarPlay. O aplicativo também não conta com uma interface dedicada para o relógio da Maçã.