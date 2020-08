Google Maps monitora incêndios florestais nos EUA a cada hora

Diante da incidência de incêndios florestais em partes dos Estados Unidos, o Google Maps vai delimitar áreas de risco a partir desta quinta-feira (20), atualizando os dados a cada hora. Além de facilitar o trabalho das autoridades no combate ao fogo, isso também vai manter a população informada.

Aqueles que chegarem perto das áreas de risco e tiverem o app do Google Maps em seu celular, receberão alertas para se afastarem imediatamente desses locais. Vale lembrar que não é primeira vez que a gigante de buscas dá uma mãozinha aos Estados Unidos durante a temporada de incêndios. Essa ferramenta já foi utilizada no ano passado para combater ocorrências na Califórnia e no Colorado.

Imagens de satélite

Para obter uma delimitação mais precisa, a iniciativa utiliza imagens de quatro satélites da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês), que não identificam as chamas diretamente, mas registram rastros de fumaça que elas produzem. Os satélites também apontam áreas de intensa atividade de fogo, indicadas através de pontos térmicos.

Em seguida, as ferramentas analíticas do Google Earth Engine, plataforma de processamento geoespacial baseada em nuvem, entram em ação para traçar áreas de risco no mapa dos EUA utilizando essas imagens como base.

Esse cuidado extra não é à toa: segundo uma previsão da agência governamental National Interagency Fire Center, o número de incêndios no país será acima do normal até o mês de setembro.

Apesar de países como Canada e Rússia também sofrerem com esse fenômeno, a nova funcionalidade do Google Maps está disponível apenas para cidadãos estadunidenses. No entanto, a expectativa é de que ela seja ampliada para outros locais no futuro.