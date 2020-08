Google Maps recebe melhorias na aba de locais salvos

A Google anunciou melhorias para a funcionalidade de salvar locais no Mapspara celulares. Em uma postagem feita em seu blog, a companhia revelou que os usuários terão mais ferramentas para gerenciar e visualizar itens durante a utilização do recurso.

Para quem possui diversos locais salvos no aplicativo, agora é possível organizar os dados de maneira cronológica. Além disso, se o usuário estiver com a localização do celular ativada, o app traz a opção de visualização por proximidade.

A Google aprimorou a visualização de itens salvos no MapsFonte: Google

A ferramenta também ganhou outra função chamada Linha do Tempo. Se o histórico de localização estiver ativado, o recurso guarda todos os locais que o usuário passou durante o dia e, utilizando esses dados, fornece dicas de pontos para serem salvos.

De acordo com a Google, as novidades já estão sendo distribuídas globalmente para os usuários do serviço de mapas.

Locais mais salvos no Maps

A Torre Eiffel é o local que mais aparece entre os itens salvos por usuários do MapsFonte: Google

Além de revelar novidades para usuários do Maps, a Google também mostrou alguns dados interessantes sobre a função de salvar locais. Segundo a companhia, monumentos históricos e locais famosos são os mais guardados pelos usuários da ferramenta.

Uma lista montada pela empresa revelou que a Torre Eiffel, na França, é o local mais salvo entre os usuários do Google Maps. O Top 10 também inclui o Museu do Louvre, que também fica em Paris, e o templo de Kiyomizu-dera, no Japão.

Categorias que estão se tornando populares entre os usuários do MapsFonte: Google

A empresa também notou um crescimento em certas categorias durante o último ano. Segundo a Google, o Maps tem sido cada vez mais utilizado para guardar a localização de parques florestais, rios e fazendas. Os usuários também utilizam a ferramenta para lembrar de pontos de interesse mais cotidianos, incluindo sorveterias, lojas de café e estacionamentos.