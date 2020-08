Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G aparecem em teaser vazado

A Google possivelmente apresentará hoje (3) o smartphone Pixel 4a, mas um teaser vazado revelou detalhes sobre outros dois aparelhos da empresa que devem chegar em breve: o Pixel 5 e o Pixel 4a 5G.

Os dispositivos apareceram em uma imagem de divulgação compartilhada por Ishan Agarwal, que é famoso por vazar detalhes da indústria de celulares. O teaser mostra a lateral dos aparelhos e vem acompanhado da sigla “5G”, com a letra estilizada como o logo da Google.

Your first look at Google’s 5G Pixel lineup, coming this fall.

The one on the right is the Pixel 5 5G, judging by the Brushed Metal Frame.

The Pixel 4a 5G may be a bigger phone (basically XL) than the standard #Pixel4a launching tomorrow.

???? Thanks @samsungbloat for the info! pic.twitter.com/nWRbDB3vcU

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 2, 2020