Google Pixel 5 pode chegar com Snapdragon 765G e 8 GB de RAM

O Pixel 5 já foi confirmado pela Google, mas isso não impediu que o aparelho parasse de aparecer em vazamentos. Recentemente, o dispositivo foi listado em um benchmark de inteligência artificial e teve parte de suas especificações reveladas antes de seu lançamento.

Segundo os detalhes presentes na listagem, o aparelho chegará mesmo para competir no mercado intermediário. O Pixel 5 aparece no benchmark com o chip Snapdragon 765G, modelo mid-end da Qualcomm que possui 5G, e 8 GB de memória RAM.

Enquanto a linha Pixel 4 chegou com 6 GB de RAM, o intermediário Pixel 5 pode ter 8 GB de memóriaFonte: My Smart Price

Mesmo com o hardware intermediário, o smartphone trará certas evoluções em relação aos modelos anteriores da linha e promete ser o dispositivo mais potente da Google para este ano. Apesar de não trazer um chip top de linha, o Pixel 5 conta com 2 GB de RAM a mais que seus antecessores.

Além disso, a tendência é que o Pixel 5 traga mais memória RAM que o Pixel 4a 5G, bem como câmeras superiores. Com isso, a Google terá uma cobertura maior no segmento de aparelhos intermediários.

Teaser do Pixel 5 e Pixel 4a 5G divulgado pela GoogleFonte: Google

O Pixel 4a 5G também será lançado pela companhia neste ano e deve chegar com o mesmo processador que o modelo principal da linha. Além disso, o aparelho contará com a maior tela da linha Pixel em 2020, segundo apontam teasers lançados pela Google.

O lineup de celulares da Google em 2020 também conta com o já lançado Pixel 4a. O intermediário sem 5G da companhia chegou recentemente ao mercado e está fazendo sucesso em vendas.

Enquanto o Pixel 4a já pode ser comprado, a Google ainda não revelou quando lançará o Pixel 5 e Pixel 4a 5G. A tendência é que os aparelhos estejam disponíveis nos próximos meses.