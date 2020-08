Google Play Music será substituído pelo Youtube Music em 2020

Não é novidade que o Youtube Music tem buscado se consolidar como um dos grandes serviços de streaming. E para oficializar de vez a sua aposta, a Google bateu o martelo e anunciou que o Google Play Music será descontinuado e substituído pelo Youtube Music até dezembro de 2020. A notícia foi publicada no Blog do Youtube, no último dia 04.

As mudanças divulgadas já poderão ser percebidas nas próximas semanas, pois partir do final deste mês de agosto, já não será mais possível comprar, fazer upload ou downloads de músicas no Google Play Music por meio do Music Manager. Além disso, a partir de setembro, o aplicativo não poderá mais ser acessado pelos usuários na Nova Zelândia e África do Sul. Para os demais países, essa mudança já passará a valer a partir de outubro deste ano.

(Fonte: Google)Fonte: Google

Migração para o Youtube Music

Em relação à biblioteca de músicas, listas de reprodução e compras, os usuários do Google Play Music terão até dezembro de 2020 para transferirem seus conteúdos para o Youtube Music. Depois deste prazo, todos os dados serão permanentemente excluídos. Aqueles que desejarem fazer a migração poderão utilizar a ferramenta de transferência simples, disponível ao usar o Youtube Music pela primeira vez, e o Google Takeout, que permite exportar os dados para o computador.

As mudanças anunciadas acabam não gerando muita surpresa, já que a Google tem investido em oferecer um serviço mais moderno e alinhado com a versão Premium do Streaming. Ao longo dos últimos meses, novos recursos foram adicionados ao Youtube Music, além de alterações significativas na própria interface, tornando tanto a versão para desktop quanto a de dispositivos móveis mais funcional e visualmente atraente.