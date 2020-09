GoPro Hero 9 Black pode ter tela frontal colorida, mostram imagens

A próxima GoPro Hero 9 Black, modelo ainda não anunciado, teve imagens publicadas pelo site WinFuture neste último final de semana. Diferente do atual modelo, a nova câmera de ação top de linha da marca deverá contar com uma nova tela colorida também na frontal.

A atual GoPro Hero 8 possui uma ‘tela de status’ que exibe informações de bateria, resolução e tempo de gravação – o tempo atual de gravação e o restante suportado pelo cartão microSD –, por exemplo.

Nas imagens divulgadas do novo modelo, o design geral do produto não se difere muito do que já estamos acostumados. É possível conferir, na ilustração, uma imagem padrão colorida tanto na tela principal quanto na frontal. A ideia seria torná-la mais acessível também para vloggers.

Imagem da suposta GoPro Hero 9 Black com tela frontal colorida.Fonte: WinFuture/Divulgação

Suporte para gravação em 5K

O site também afirma ter em mãos documentos que mencionam o suporte para gravações na resolução 5K em câmeras da marca. No entanto, os “detalhes técnicos concretos ainda não estão disponíveis”.

Vale lembrar que a GoPro Hero 8 Black foi anunciada em outubro de 2019. Logo, apesar da falta de informações técnicas sobre o próximo modelo, há uma chance de termos um evento de anúncio em breve.

No futuro, com um modelo mais flexível, a GoPro Hero 9 Black poderia suprir a necessidade também de quem faz gravações sozinho – no formato explorado em vlogs, por exemplo.