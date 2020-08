GoPro lança serviço de streaming ao vivo para seus usuários

A GoPro anunciou que está lançando um serviço de streaming ao vivo para que seus usuários não dependam de redes sociais de terceiros ao fazer uma transmissão em tempo real. Antes, os donos de câmeras GoPro só podiam filmar suas performances e publicar depois, ou fazer transmissões ao vivo por meio do Facebook e do Twitch.

Agora, a companhia vai permitir fazer transmissões em alta qualidade, diretamente para o site oficial da empresa, e os usuários poderão gerar um link personalizado da transmissão para ser compartilhado com seus contatos.

Serviço para assinantes

As transmissões ao vivo por meio do site da empresa serão permitidas para os usuários que são assinantes do serviço GoPro Plus. Ainda é necessário parear a câmera com o smartphone, sendo que o recurso é compatível com os modelos Hero 7 Black, Hero 8 Black e GoPro Max.

A assinatura custa US$ 5 por mês e oferece várias vantagens, como espaço ilimitado na nuvem, para guardar vídeos na qualidade original, substituição de câmeras sem burocracia, e 50% de desconto em vários tipos de acessórios que podem ser usados junto com a câmera.

Atualmente, o serviço GoPro Plus conta com mais de 400 mil assinantes em todo o mundo.

Usuários da GoPro agora poderão fazer transmissões ao vivo em alta qualidade, sem depender de sites de terceiros.Fonte: Unsplash/Jakob Owens/reprodução

A companhia ainda lançou um novo firmware para a Hero 8 Black, que permite que a câmera seja usada como webcam no macOS. O recurso também está disponível para Windows 10, mas em estágio beta, por enquanto.

O novo firmware ainda traz aprimoramentos de recursos antigos e adiciona novas configurações de vídeo, como: