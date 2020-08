Gotham Knights: jogo do Batman é anunciado no DC FanDome (veja gameplay)

A espera acabou e a Warner Bros. Games finalmente nos agraciou com o anúncio oficial de Gotham Knights na tarde deste sábado (22), durante o evento global DC Fandome.

Segundo o jornalista Jason Schreier, o título seria anunciado durante a E3 2020 — com a estreia da Warner na maior feira de games do mundo —, que infelizmente foi cancelado por conta da pandemia do coronavírus. Sem mais delongas, confira o trailer de Gotham Knights abaixo:

Batman está morto e o grupo grupo de heróis composto por Dick Grayson (Asa Noturna), Tim Drake (Robin Vermelho), Jason Todd (Capuz Vermelho) e Batgirl (Barbara Gordon) ficará responsável para derrotar a Corte das Corujas, uma antiga organização criminosa de Gotham formada pelos mais ricos.

Durante a transmissão do evento DC Fandome de hoje, a desenvolvedora Warner Bros. Games Montreal revelou também 10 minutos de gameplay do título. Confira no vídeo abaixo:

As imagens são de uma build pré alfa do jogo, então naturalmente o projeto ainda está longe da conclusão, com seu lançamento anunciado apenas para 2021. Por ainda estar nessa etapa de desenvolvimento, é notório que algumas vezes tivemos quedas de performance e pequenos travamentos, especialmente nas horas em que raios caíram por Gotham.

O vídeo começa com a Batgirl Barbara Gordon pilotando a sua moto, dando destaque aos veículos que poderão ser usados na campanha (que parece ser de mundo aberto). Logo depois foi confirmado que a ênfase dos desenvolvedores era permitir que o jogo completo pudesse ser jogado solo ou cooperativamente com um amigo do início ao fim.

Apesar de os controles, sistemas de combates e uso de engenhocas serem bastante similares ao que já vimos na franquia Arkham, a ideia de construir golpes cooperativamente e dividir as ações pelo cenário entre dois aliados pareceu garantir um frescor necessário à fórmula, culminando em uma empolgante batalha final contra o Mr. Freeze.

No vídeo, vemos que os inimigos têm número de nível, o que pode implicar que o game pode abordar dois estilos possíveis: ou é um jogo de serviço (como The Division e Destiny) ou será uma campanha cooperativa com elementos de RPG.

O que você achou dessa primeira olhada em Gotham Knights? Acha que o jogo vai cumprir as suas expectativas? Comente a seguir!

Gotham Knights revela quase 10 minutos de gameplay no DC Fandome via Voxel