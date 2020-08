Governo cria aplicativo para quem tem empregado doméstico

Nesta quinta-feira, 13 de agosto, o governo lançou o app eSocial Doméstico. O aplicativo foi criado para brasileiros que contratam empregados domésticos. Nele, o empregador pode registrar os empregados e gerenciar a folha de pagamento a partir de dispositivos móveis.

O aplicativo permitirá que o empregador doméstico consiga fechar a folha de pagamento mensal diretamente de um dispositivo móvel. Além disso, o pagamento do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) também poderá ser feito pelo celular, no app da instituição financeira da preferência do cidadão.

Entre as funcionalidades do eSocial Doméstico também estão a possibilidade de alterar o salário dos empregados, gerar guias de recolhimento, consultar a situação do pagamento dessas guias e fechar ou reabrir folhas de pagamento.

O eSocial Doméstico já está disponível no Google Play e App Store, para Android e iOS. Após baixar o app, o empregador deve fazer login utilizando seu CPF, código de acesso e senha, tudo o que era usado no site. É importante que o aplicativo seja baixado na loja oficial do sistema do dispositivo móvel, para evitar cair em fraudes e ter os dados utilizados por cibercriminosos.

Em 2015, o eSocial foi lançado. Atualmente, ele é utilizado por quase 1,5 milhão de empregadores domésticos do país. Desde junho, há a possibilidade de mudar o responsável por contratar o trabalhador doméstico no sistema.