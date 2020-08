Governo decide valor de R$ 300 para prorrogação do auxílio emergencial

O lançamento do Renda Brasil deve ficar paga um segundo momento

No fim desta quinta-feira (27), foi divulgado que o governo decidiu o valor das parcelas da prorrogação do auxílio emergencial. As novas parcelas devem custar R$ 300 e o programa Renda Brasil deve ficar em segundo plano, para ser discutido em outro momento.

De acordo com Gerson Camarotti, em seu blog para o G1, a equipe econômica conseguiu fechar o valor de R$ 300, que era o pedido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), até o fim de 2020. O anúncio oficial deve ser feito pelo presidente nesta sexta-feira (28). Bolsonaro deve anunciar oficialmente tanto a prorrogação quanto o valor de R$ 300.

Dessa forma, o anúncio e criação do Renda Brasil ficará para outro momento. Esse programa deve substituir o Bolsa Família. Enquanto não é anunciado, a equipe econômica deve mostrar novos cálculos para Bolsonaro decidir sobre o assunto. Nesta semana, ele afirmou que não concordou com a proposta enviada pela equipe econômica e que as discussões estavam suspensas por enquanto.

Ainda de acordo com Camarotti, um integrante do governo relembrou o discurso do presidente em Minas Gerais, falando sobre a proposta do Renda Brasil estar suspensa. O integrante do governo também afirmou que os cálculos que estão sendo feitos pela equipe econômica devem levar em conta os limites do teto de gastos.