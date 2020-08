Governo JK no ENEM: Entenda quem foi e os feitos de Juscelino Kubitschek

Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes mais populares do Brasil. Os anos em que governou o País ficaram marcados no século XX e por isso é sempre relembrado em avaliações importantes.

JK, como era chamado, é certeza nas aulas de história de escolas e cursinhos. Além disso, é assunto recorrente em questões de vestibulares e do ENEM.

Além disso, por ter uma forte ligação com Brasília – foi em seu governo que a nova capital nasceu – pode até ser mencionado em alguns concursos públicos.

O que acha então de entender como foi o período de seu governo?

Quem foi Juscelino Kubitschek?

Juscelino Kubitschek também conhecido como JK, nasceu em Minas Gerais na cidade de Diamantina. Foi médico e presidente do Brasil entre 1956 e 1961.

Ficou conhecido por ter um discurso desenvolvimentista e o “slogan” do seu governo era “50 anos em 5”. Ou seja, queria desenvolver o país em pouco tempo.

O governo de JK deixou como marca um grande desenvolvimento econômico. E foi durante seu mandato que houve a construção de Brasília atual capital do Brasil.

Juscelino Kubitschek – Carreira política

Juscelino iniciou sua carreira política como chefe de gabinete do governador de Minas Gerais Benedito Valadares no início da década de 30.

Já em 1934 foi eleito deputado federal. Porém, foi deposto em decorrência do Golpe de 1937 com a implantação do Estado Novo.

Já em 1940, novamente Benedito Valadares nomeia JK para o carga de prefeito de Belo Horizonte. Juscelino ficou no comando da cidade até 1945 e realizou obras de grande importância como o complexo da Pampulha que foi projetado por Oscar Niemeyer.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo em 1945, os políticos desse período deixaram o cargo, incluindo o próprio JK. Em 1946 ele foi eleito novamente deputado federal e em 1950 foi eleito governador do Estado de Minas Gerais.

Juscelino Kubitscheck – Governo do Estado

Como governador JK concentrou os investimentos em energia e transporte. Em 1952 criou a CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais e construiu cinco usinas hidrelétricas.

Com isso, houve um grande desenvolvimento industrial, inclusive com empresas multinacionais. Além disso, houve um grande investimento em transportes com mais de 3 mil km de estradas construídas.

Em 1955 Juscelino Kubitscheck renuncia o cargo de governador do Estado para ser candidato a presidência da república.

JK presidente e seu plano de metas

Juscelino foi eleito presidente em 1955, juntamente com seu vice João Goulart. Governou o Brasil entre 1956 e 1961 e seu governo ficou marcado pelo crescimento econômico e a chegada de novas tecnologias, tinha como slogan “cinquenta anos em cinco”.

E com isso o governo de JK criou o famoso plano de metas. O projeto tinha 31 metas que tinha como objetivo o crescimento econômico brasileiro.

Tinha como principais pilares o investimento em:

Energia

Transportes

Indústria

Alimentação

Educação

E teve como principais obras do governo de Juscelino Kubitschek:

Implantação da indústria automobilística

Construção de Usinas Hidrelétricas

Investimento na indústria de aço

Investimento em rodovias com expansão e inauguração das mesmas

Fundação de Brasília

Criação da SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

