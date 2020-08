Graciele Lacerda pesca na fazenda de Zezé Di Camargo e mostra peixão

Noiva do cantor Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda continua aproveitando a boa vida na fazenda É o Amor, em Goiás, e surpreendeu ao aparecer pescando.

Sempre plena, a famosa publicou duas fotos, uma esperando a isca fisgar o peixe e a outra com ele já em suas mãos, animada com a sua conquista do dia.

Na legenda, a morena escreveu: “Por aqui a sexta feira foi de paz e calmaria. Com direito a pescaria na beira do rio! PS: vídeo do momento da pesca nos stories!!”.

E nos comentários, o maridão fez questão de rasgar elogios. “Minha pescadora linda!!!!”, disparou Zezé Di Camargo. Os seguidores também não pouparam as palavras.

“Peixe de plástico”, insinuou um. Mas ela rebateu: “Mostrei nos stories. Rsrs e de verdade”. “Bom demais, hein? Zezé pescou quantos?”, questionou outro.

“Nenhum. Já meu sogro vários”, revelou Graci. “Esse peixe colorido, foi você, que colou ele no anzol, pra dizer, que conseguiu pescar”, acusou mais um. “Nada. Isso é fácil de pescar aqui”, rebateu.

Dias atrás, ela surpreendeu ao aparecer dirigindo para Zezé e Wanessa Camargo, sua enteada, que estava no banco de trás.

Todos eles mostraram simpatia e, em determinado momento, Zezé disparou: “Minha motorista”. “E alguém que fica responsável”, reagiu Wanessa, referindo-se a si mesma.

“Eu deixo a Graciele dirigir do jeito que ela gosta, porque é um saco todo mundo dirigir por ela”, brincou a cantora, com muito bom humor.

“Estou indo no meio de três mulheres para Goiânia, fazer uma música com a Wanessinha, para vocês curtirem”, disparou Zezé, que seguiu estrada brincando com as companheiras.

Confira: