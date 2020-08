Graciele Lacerda posa de biquíni, recebe crítica por estrias e reage

Dona de um corpão, Graciele Lacerda mostrou que é gente como a gente e também tem estrias. Em uma foto de biquíni, a influenciadora digital não escondeu que possui as marquinhas no corpo.

“Por aqui o sol rachando, o calor fritando e eu dando aquela conferida na marquinha do biquíni. Eu amo”, legendou a noiva de Zezé Di Camargo.

Uma internauta disparou um comentário maldoso: “Cheia de estria em, minha filha. Imagina quando engravidar do camarguinho”.

Lacerda devolveu com classe: “Tenho estrias só no bumbum que adquiri na adolescência. E isso nunca me incomodou. Acho muito normal. Claro que depois que comecei a me cuidar mais. Ainda mais hoje. Mas mesmo me cuidando aparecer, não vejo isso como o fim do mundo”.

Apesar de mais algumas pessoas notarem as estrias, os elogios e comentários positivos não faltaram. “Com esse corpão todo, quem vai reparar estrias? Ahh pelo amor heim…Graciele é linda por natureza“, afirmou uma fã. “Gente do céu, nunca imaginei que essa deusa tivesse estrias, até as estrias dela são lindas“, escreveu outra.