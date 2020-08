Graciele Lacerda surge bem sereia e chama a atenção com vestido com fenda

Graciele Lacerda encantou os seguidores do Instagram ao surgir bem sereia em uma foto postada nesta quarta-feira (29). De costas, mostrando os cabelos longos, a influencer, que estava usando um vestido longo, azul e com fenda, foi muito elogiada.

“Hoje participei do ‘Meu Click a distância’ com o querido @joaopassosfotografo. As fotos ficaram incríveis e aos poucos vou compartilhando aqui com vocês“, legendou Graciele, que explicou como o registro foi feito.

“Como o nome já diz, os clicks são feitos com total distanciamento social, usando somente o FaceTime pelo celular“, completou a noiva de Zezé Di Camargo.

Nos comentários, a morena recebeu muito carinho, inclusive do noivo. “Eita meu Deus!!! É muito lindaaaaa”, derreteu-se o cantor. “Nossa! Ficou linda“, afirmou uma seguidora. “Não sei quem é mais linda a modelo ou a paisagem“, disse outra.

João Passos, o fotógrafo que clicou Lacerda, também postou fotos da morena. “Ela na fazenda e eu aqui em SP, foi incrível te fotografar, muita energia, alto astral e sintonia“, afirmou o profissional.

“Obrigado pelo carinho e por topar participar desse meu projeto, uma energia ótima e o resultado são essas Fotos incríveis, você arrasou um cenário lindo e vc belíssima e Eu simplesmente tive o privilégio de Clicar e eternizei esse momento maravilhoso….. obrigado“, finalizou.