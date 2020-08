Gracyanne Barbosa ataca de Ana Maria Braga e dá receita no Instagram

View this post on Instagram

Pra começar a semana no foco, uma das refeições que faço no dia a dia, da @cozinhasaudaveldagra para a sua cozinha! Arroz de brócolis , Tilápia grelhada e legumes grelhados 👉🏽 3 filé de tilápia, tempere com: limão, alho, limão em pó, salsinha, pimenta preta, pimenta do reino, pimenta para peixe, deixei uns minutinhos pra pegar o tempero, passei no ovo batido, depois na farinha de aveia e grelhei na frigideira antiaderente. 👉🏽 Arroz de brócolis (1- talo de brócolis triturado) Em uma panela: coloque um fio de azeite, alho, cebola, alho poró, doure o brócolis, pode colocar os temperos de sua preferência, mexa bem e deixe cozinhar por 2min, acrescente um pouquinho de salsinha pra finalizar e está pronto! 👉🏽Abobrinha e berinjela temperadas e grelhadas na frigideira