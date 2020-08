Gracyanne Barbosa deixa hospital após procedimento cirúrgico

Gracyanne Barbosa passou por algumas cirurgias nesta quinta-feira (6). Segundo o jornal Extra, a musa fitness foi fotografada deixando um hospital na Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (07).

O que aconteceu foi que, na quinta-feira (5), por volta das 17h, a influenciadora digital deu entrada no hospital para realizar procedimentos como rinoplastia, adenoide e desvio de septo. Após as intervenções, Gra foi para casa.

Porém, na sexta-feira pela manhã ela retornou ao hospital. Por volta das 9h, a morena e o esposo Belo deixaram o local. Ambos usavam máscara de proteção ao coronavírus; ainda assim, era possível ver o curativo no nariz da influencer.

Apesar de ser muito ativa no Instagram, Gracyanne Barbosa não postou nada sobre sua cirurgia na rede social. No entanto, há uns dois dias, a musa revelou que fez um procedimento estético nas bochechas. “Gente, resolvi compartilhar algo que mudou o formato do meu rosto, sempre fui bochechuda e isso me incomodava muito, certeza que quem me acompanha aqui ou já viu entrevistas minhas, me viu reclamando da cara de bolacha“, disse.

“Até que encontrar a @gabrielafdawson , que trouxe da França, um protocolo em emagrecimento facial com técnica exclusiva. Método seguro, para todas as pessoas que apresentam coxins de gordura facial. Os coxins de gordura são essenciais para a sustentação da face, porém as vezes eles são maiores ( o que não tem a ver com estar acima do peso) e incomodam“, completou.