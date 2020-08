Gracyanne Barbosa dispensa calcinha e acaba mostrando tudo por baixo

Gracyanne Barbosa nunca pensa duas vezes quando o objetivo é causar nas redes sociais apareceu de forma inesperada na noite da última sexta-feira (31).

Animada com o último dia da semana e do mês de julho, a morena surgiu com apenas um top branco e sem nada por baixo, deixando todo o bumbum de fora.

No entanto, foi a marquinha do bronze que acabou roubando a cena e recebendo todas as atenções dos seguidores, que foram ao delírio com o que viram.

“Sextou”, escreveu a esposa de Belo na legenda. “Cebola alta”, comentou Felipe Franco, referindo-se ao formato do bumbum.

“Logo abaixo da cintura, é a bunda viu querida?”, disparou um fã. “Se eu tivesse esse corpo, ia trabalhar vestida assim”, brincou uma seguidora.

Vale lembrar que a morena entrou no meio artístico em 2000, quando ainda era bem magrinha, como dançarina do grupo Tchakabum.

Desde que abandonou tal função, em 2008, passou a ficar mais conhecida pelo seu corpo musculoso e por tudo relacionado ao mundo fitness.

A famosa é seguida por mais de 8 milhões de contas no Instagram e atualmente pode ser vista no Multishow, interpretando Sonaira, par romântico de Marraia (Evelyn Castro).

Confira: