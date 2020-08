Gracyanne Barbosa empina o bumbum e exibe biquíni fio dental

Gracyanne Barbosa mostrou que está em forma mesmo durante a pandemia de coronavírus. A modelo tem compartilhado seu dia a dia nas redes sociais para que seus seguidores acompanhem sua rotina.

Em uma postagem no Instagram, Gracyanne ostentou o corpão musculoso e deixou seus seguidores eufóricos com o clique. Na imagem, a musa ostentou o bumbum gigantesco enquanto usava um micro-biquíni laranja.

Na legenda, a esposa de Belo escreveu, no estilo publipost: “Uma das coisas que mais facilita minha vida e da “galera maromba” sem dúvidas, são as claras pasteurizadas. Feita na medida certa, evita desperdício (pra quem não consome gema) e uma praticidade sem igual! Pra mim ela é perfeita! Dá pra usar em omelete, doces, salgados e nas minhas receitinhas pra quem quer saber um pouco mais do produto, lojistas que querem vender as claras e minha crepioca“.

Porém, um detalhe chamou a atenção dos seguidores, mais do que os produtos: as marquinhas de biquíni. Nos comentários, os seguidores de Gracyanne comentaram as curvas. “Essa mulher é um monumento! Que coisa mais linda“, escreveu um. “Gra, você já passou mal na academia durante o treino? Eu passo quando te vejo“, brincou outro. “Você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro“, elogiou mais um.

Confira: