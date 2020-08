Gracyanne Barbosa exibe bumbum gigantesco em vídeo nostálgico

Gracyanne Barbosa adentrou o mundo da fama em 2000, quando ainda tinha 16 anos, como dançarina do grupo Tchakabum. Depois de mudar o seu corpo com muito exercício físico e dieta regrada, como ela mesmo afirma, ganhou o rótulo de musa fitness e o aproveita em seus trabalhos.

Misturando um pouco de tudo, a esposa de Belo aproveitou a quinta-feira (27) para relembrar um de seus eventos: “TBT de uma noite especial. Saudades dessa liberdade, de estar mais próxima das pessoas, sentir o carinho, a alegria, a troca de sorrisos, receber os melhores abraços (pós evento) e me divertir junto com vocês, mas sei que em breve estaremos juntinhos”.

Na legenda da publicação, que foi compartilhada em seu perfil do Instagram, Gracyanne citou o atual cenário da pandemia do novo coronavírus, que nos impede de realizar grandes eventos. No vídeo, a famosa mostrou o seu “bumbum na nuca” num maiô multicolorido e caprichou no rebolado.

O registro chegou a quase 1 milhão de visualizações e recebeu os mais variados tipos de comentários, como uma internauta que ousou: “Nossa que mulher gostosa, sou lésbica não! Mas até eu tô com vontade de pegar”. Gracyanne Barbosa levou na esportiva e rebateu: “Morri”.

Outro seguidor da ex-dançarina foi mais poético em sua mensagem: “Você ri com os olhos, que brilho no olhar, que mulher encantadora”. Um terceiro foi mais franco: “Gente! Exalando simpatia! E um glúteo, hein minha filha? Chocado estou”.

Confira: