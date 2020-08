Gracyanne Barbosa impressiona com corpão e é ovacionada pelos fãs

Gracyanne Barbosa deixou os seus milhões de fãs empolgados com um look fitness, porém inusitado. Apostando no lado sexy, a esposa do cantor Belo colocou o corpão para jogo com direito a uma pergunta que causou um verdadeiro debate no Instagram.

“Nessa quarentena sua vida fitness me deixaria feliz ou triste? Digam pra mim”, pediu a famosa, que recebeu mais de 300 mil curtidas e pouco mais de 5 mil comentários. Vale destacar que Gracy tem mais de 8,6 milhões de seguidores na rede social.

Nos comentários, a web respondeu ao questionamento em meio à elogios pelo corpo da musa. “Triste multiplicado aos dias que estamos em quarentena”, brincou uma internauta. “Deixaria decepcionada… Arrasada… Destruída por dentro… Chorando rios… Gritando socorro entre outras coisas”, disparou mais uma.

Uma terceira destacou a importância da influenciadora em sua vida fitness. “Real, você inspira. Maravilhosa, seguimos no foco e na dieta”, enalteceu. Outra revelou uma notícia que deixou a atriz orgulhosa: “Comecei minha vida fitness na quarentena”.

Gracyanne Barbosa se tornou um dos nomes mais queridos do Instagram pelo seu contato quase que direto com o seu público. Em todas as publicações, a famosa tem respondido os milhares de internautas, desde as declarações carinhosas até os ataques e comentários maldosos.

Confira: