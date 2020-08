Gracyanne Barbosa mostra resultado de procedimento no rosto

Toda cuidadosa com o corpo e com a saúde, Gracyanne Barbosa também mostrou que resolveu dar uma atenção especial ao rosto. No Instagram, a musa fitness revelou que tinha uma certa insatisfação com suas bochechas e achou um jeito de resolver isso.

Em uma publicação, a influenciadora digital mostrou o resultado do procedimento e compartilhou fotos do acompanhamento que fez com a médica especialista.

“Gente resolvi compartilhar algo mudou o o formato do meu rosto, sempre fui bochechuda e isso me incomodava muito, certeza que quem me acompanha aqui ou já viu entrevistas minhas, me viu reclamando da cara de bolacha“, iniciou.

“Eu nunca tinha ouvido falar em emagrecimento facial, só conhecia técnicas pra gordura corporal e por mais seca que eu ficasse o rosto nunca acompanhava“, explicou a esposa de Belo.

“Até que encontrar a @gabrielafdawson, que trouxe da França, um protocolo em emagrecimento facial com técnica exclusiva. Método seguro, para todas as pessoas que apresentam coxins de gordura facial. Os coxins de gordura são essenciais para a sustentação da face, porém as vezes eles são maiores ( o que não tem a ver com estar acima do peso) e incomodam”, completou Gracyanne Barbosa.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Ficou ótimo! Adorei e pretendo me consultar com ela em breve“, afirmou uma internauta. “Gostei, ficou com carinha de 20 anos“, disse outra. “Tinha que ter um defeito.. agora não tem mais. Oh Deus.. perfeita“, brincou uma terceira.

