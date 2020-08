Gracyanne Barbosa põe calcinha fininha e causa ao mostrar sensualidade

Ver essa foto no Instagram

As vezes, me pego olhando para o espelho, dando aquele confere rs, vejo o que melhorou, o que pode melhorar e o que quero mudar. Sim, todos nós temos algo que incomoda, que queremos melhorar, que para os outros pode até ser imperceptível, mas ao olhar para nós mesmo enxergamos. Eu, gostaria de melhorar quadríceps e panturrilhas, então me dedico bastante a isso, embora pareça que não adianta muito kkkk brincadeira. Demora e é suado, mas a evolução chega em algum momento ( espero rs) E você, o que te incomoda? O que deseja mudar? Já tentou acreditar mais no seu potencial e se dedicar? Me contem, quero saber mais de cada um de vcs e vou dar aquela stalkeada no perfil de vcs hein 👀😆💪🏾 ahhh e quem tiver com o compromisso de mudar e melhorar, me marquem nos storys, os mais dedicados compartilharei semanalmente ❤️💪 #foco #determinaçao #querosaberdevcs #oqueteincomoda? #oqueprecisamudar #teamgracyanne