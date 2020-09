Gracyanne Barbosa põe calcinha mínima e exibe bumbum durinho

Ver essa foto no Instagram

Amores, vocês já ouviram falar no RADIESSE? Um bioestimulador de colágeno que tem em sua composição microesferas de hidroxiapatita de cálcio,totalmente biocompatíveis e biodegradáveis, que induz os fibroblastos a produzirem muito colágeno .O resultado? Melhora a textura da pele, deixando mais elástica, uniforme e linda !Ele é bastante usado no rosto e no pescoço, como um dos melhores protocolos de rejuvenescimento e embelezamento do mercado. Mostrei uns dias atrás no meu story, que estou fazendo esse procedimento com a Dra @gabrielafdawson, que é especialista em minimamente invasivos. Estou fazendo no bumbum e pescoço, associado a um protocolo de microagulhamento com ativos feitos especialmente para o meu tipo de pele. Estou amando os resultados!