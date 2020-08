Gracyanne Barbosa põe calcinha PP e acaba deixando virilha de fora

Gracyanne Barbosa voltou a deixar os fãs babando ao publicar mais uma foto bastante ousada em seu perfil no Instagram, no qual costuma aparecer com pouquíssima roupa.

Desta vez, a musa fitness posou com um biquíni fininho e cavado, deixando parte da virilha musculosa em evidência, para a alegria dos fãs, que ficaram babando.

Na legenda, ela questionou: “Quem mudou a alimentação ou está no processo de mudança? Quem passou a treinar, cuidar mais do corpo, saúde, mente…?”.

E motivou os fãs: “Ontem perguntei no story e não consegui acompanhar/responder a todos. Aqui consigo responder e acompanhar melhor. Quero ler e conhecer mais vocês”.

“Escolherei algumas pessoas nos comentários, pra mandar um mimo, com intuito de incentiva-los mais. Quero que sejam sinceros!”, completou.

Nos comentários, os fãs comentaram seus anseios e práticas. Muitos deles chegaram a ser respondidos e a elogiaram pela humildade.

Vale lembrar que tanto músculo é fruto de uma dieta regrada que Gracyanne Barbosa segue. Em recente entrevista ao jornal Extra, a influenciadora digital revelou que mesmo na quarentena continua com sua alimentação a base de ovos. No café da manhã, a morena ingere 10 unidades.

“Eu faço dieta há mais de 15 anos, meu paladar se adaptou totalmente a ela. Gosto do que como, amo minha dieta, não sinto falta de comer nada que seja fora dela“, explicou.

Confira: