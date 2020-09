Gracyanne Barbosa prega peça em Belo e arranca risos dos seguidores

Gracyanne Barbosa e Belo são casados desde 2012 e esbanjam intimidade nas redes sociais, desde momentos mais ousados até brincadeiras inocentes entre eles. Dessa vez foi a musa fitness a tomar uma atitude, que resultou num hilário vídeo.

“Tá vendo a linha amor? Não tem problema. Pega aqui na linha, segura na linha, agora você puxa com força”, disparou Gracyanne ao ficar com as mãos entre a cabeça do marido, simulando uma linha imaginária. Ao fim, ela caiu no riso ao dar um tapa na orelha de Belo.

“Desculpa amor, foi mais forte que eu e vc mereceu pelas pegadinhas que faz comigo”, escreveu a esposa do cantor, revelando o motivo dessa pegadinha. A publicação foi feita na noite de sábado (29), foi curtida por quase 200 mil pessoas e recebeu aproximadamente 5 mil comentários.



Acho que ele ficou brabo”, pontuou uma internauta, ao ver a cara de desentendido de Belo. Gracyanne Barbosa respondeu à seguidora: “Até parece”. Outra mulher curtiu a ideia e prometeu repetir: “Eu não parei de ver. Vou fazer com o meu marido”. Outra pessoa mostrou solidariedade ao marido da musa fitness: “Coitado do veinho. Não deixa ele saber que eu amei”.

A mais recente publicação do casal foi na quarta-feira (26), com Gracy fazendo uma dança sensual para Belo e depois o abraçando no final, ao som da música Raivinha, de Ludmilla: “A tua boca tá aqui, eu… O teu carinho tá aqui, eu… O teu prazer está aqui do mesmo jeitinho, ninguém mexeu. Tudão mesmo! Te amo e o que eu quero e preciso está aqui”.

Confira: