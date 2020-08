Gracyanne Barbosa surge de lingerie e esbanja corpo sarado

Dona de um corpão sarado, Gracyanne Barbosa surgiu bem sensual nesta terça-feira (18). No Instagram, a musa fitness postou uma foto de lingerie preta e chamou atenção.

No clique, a influenciadora digital aparece super bronzeada e com um sorriso largo no rosto. No visual, apenas uma calcinha fininha e um top preto de renda.

“Prefira o sorriso, faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Dê risada de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. Seja feliz hoje”, legendou Gracyanne Barbosa.

O clique rendeu mais de 220 mil likes e vários comentários elogiando a empresária. “Mulher linda… Tem uma energia tão boa“, afirmou uma fã. “Uma grande mulher, perfeição que fala, né?“, disse outra. “Uma musa”, escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Gracyanne costuma dividir seu dia a dia com seus seguidores. Sempre muito sincera, a musa fitness revelou recentemente que fez um procedimento para reduzir as bochechas.

“Sempre fui bochechuda e isso me incomodava muito“, explicou. “Eu nunca tinha ouvido falar em emagrecimento facial, só conhecia técnicas pra gordura corporal e por mais seca que eu ficasse o rosto nunca acompanhava”, completou a esposa de Belo.