Gracyanne Barbosa tira a roupa e choca ao levantar as duas pernas

Gracyanne Barbosa resolveu fazer a alegria dos seguidores e mostrar um pouco do seu treino diário para deixar o abdômen trincado, sonho de consumo da maioria das mulheres.

Em seu perfil no TikTok, a esposa de Belo deixou os dois pés bem posicionados contra a parede, com as mãos no chão, e contraiu tudo abaixando lentamente suas belas pernas.

Na legenda, escreveu: “Para fazer em casa. Treino de abdômen”. E nos comentários, seus admiradores rasgaram elogios, agradecendo a musa fitness pela dica preciosa.

“Essa é única mulher fortona que eu admiro”, disparou um seguidor. “Eu não consigo nem dar uma volta na quadra”, reclamou uma fã. E Gracy aconselhou: “Pode começar, sua saúde agradece”.

“Só não faço porque não sou linda assim”, lamentou uma. Mas Gracyanne fez questão de discordar e disparou: “Claro que é”. “Estou me inspirando em você, parabéns”, declarou outro.

Vale lembrar que a morena entrou no meio artístico em 2000, quando ainda era bem magrinha, como dançarina do grupo Tchakabum.

Desde que abandonou tal função, em 2008, passou a ficar mais conhecida pelo seu corpo musculoso e por tudo relacionado ao mundo fitness.

Recentemente, em outro vídeo, a musa mostrou sua forma física excepcional, em um biquíni rosa, feito com fitas isolantes.

Gracyanne cuidava do bronzeamento dentro de casa, devido à quarentena imposta pela pandemia de COVID-19. “Inverno do Rio“, escreveu ela, acompanhado de um emoji de fogo.

Confira: