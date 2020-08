Grande explosão em Beirute gera ‘apagão na internet’ do Líbano

A grande explosão que atingiu Beirute (Líbano) na tarde de hoje (04) impactou significativamente os serviços de telecomunicação do país. A falta de conexão com a internet pode dificultar o diálogo entre autoridades e agentes de segurança que investigam as causas e as consequências do incidente neste momento.

Um gráfico disponibilizado pelo NetBlocks.org mostra que a conexão de internet libanesa sofreu um grande impacto durante e após a explosão. As causas da interrupção variam e exigem avaliação das autoridades locais; contudo, a hipótese mais aceita é que tenha havido danos aos equipamentos de rede, como fibras ópticas e servidores.

A queda é regional e impactou moradores de Beirute, Monte Líbano e estados do norte e do sul do país. Até o momento, não há conclusões sobre a relação entre a queda da conexão e a explosão.

Queda repentina no gráfico indica impactos na rede.Fonte: NetBlocks/Reprodução

A explosão

Na tarde desta terça-feira (04), uma enorme explosão ocorreu na zona portuária de Beirute. Ainda não se sabe as causas do fato, que pôde ser ouvido a 200 quilômetros do local, mas sabe-se que foi antecedido por explosão acidental de fogos em uma das embarcações.

Autoridades informam que o incidente pode ter feito dez vítimas fatais e ferido centenas de pessoas. Paredes e janelas de prédios próximos e veículos foram muito danificados pela força da explosão.