Gravações de Salve-se Quem Puder devem chegar ao fim em janeiro

O elenco de Salve-se Quem Puder já foi informado sobre a possível data para o fim das gravações. A previsão é que os trabalhos da segunda fase da novela das 19h se encerrem no dia 09 de janeiro.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, apesar de este ser o cronograma inicial, tudo não passa de uma previsão, que pode ser modificada com o tempo. Tudo dependerá do ritmo das gravações, que vai ditar os rumos.

A retomada vai contar com algumas medidas de segurança que vão mudar completamente os passos do folhetim de Daniel Ortiz. O elenco passará a ser escalonado e os camarins coletivos serão banidos. Com isso, cada ator deverá ocupar apenas lugares individuais.

Com a redução no número de capítulos para 53 – finalizando a história no 107º capítulo, ao invés dos 155 marcados inicialmente – alguns núcleos terão suas histórias sacrificadas.

O início das gravações foi marcado para a próxima segunda-feira (10). A Globo já passou a distribuir os capítulos para o elenco da trama.

Além das mudanças causadas pela pandemia, a saída do ator José Condessa do elenco para protagonizar novela em Portugal fez o autor alterar seus roteiros por cinco vezes.

Rodrigo Simas também vai passar a fazer parte da novela, em par romântico com Juliana Paiva. Sabrina Petraglia é outra baixa, que deve deixar a produção em setembro.