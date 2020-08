Grávida, Gabi Brandt passa sufoco de madrugada e é salva por vizinha

A madrugada da última terça-feira (11) foi de um verdadeiro sufoco para Gabi Brandt, grávida do seu segundo filho, fruto do casamento com Saulo Pôncio. Em relato nos stories do Instagram, a influenciadora confessou que os desejos da gestação a colocaram em maus lençóis.

“Essa sou eu, meia noite e vinte e cinco vindo à rua comprar teriyaki porque estou com muito desejo de comer qualquer coisa que seja com teriyaki. Gente?“, disse ela, legendando o vídeo com: “Grávida é fogo“.

Em um vídeo postado em sequência, Gabi exaltou a amiga que a salvou. “Primeira vez que tive desejo foi de sacolé. Quem me salvou? Carolzinha. Minha vizinha de condomínio. Agora, postei do teriyaki, e a Carolzinha mandou mensagem. Agora essa sou eu, chegando na casa dela“, finalizou.

Resta saber se o marido da famosa a estava ajudando nesta saga, já que há alguns dias os fãs perceberam a sua total ausência nas redes sociais. Questionada sobre o motivo ao abrir a caixinha de perguntas no Instagram, Gabi respondeu aos curiosos.

“Ele está em retiro. Normalmente quando ele some assim é por isso“, disparou. Imediatamente, os seguidores dividiram opiniões e levantaram várias especulações maldosas.

“Ele odeia tá dentro de casa, né ? Antes eram as festas, agora são os retiros“, ironizou um. “Essa imagem ridícula que ele quer passar que é profeta agora…. Só babaca acredita”, detonou outra.

“Retiro tem mais p*t@ri@ que em festas, inclusive já peguei/namorei uma missionária“, revelou uma internauta. “Ouvi falar que em retiro a galera crente só vai pra se pegar“, mais uma.