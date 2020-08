Grávida, Simone polemiza e faz festa com aglomeração para o filho

Um dia depois de anunciar que está grávida do seu segundo filho, Simone Mendes surpreendeu ao promover uma festa de aniversário para Henry, o mais velho, fruto do casamento com Kaká Diniz.

Ele completou seis anos de idade e ganhou uma comemoração em sua casa. Porém, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, a festa não foi apenas entre os três, mas contou com mais de 20 convidados.

Na hora dos parabéns, todos apareceram sem máscara, um ao lado do outro, sem respeitar o isolamento e distanciamento social, conforme recomendam as autoridades de saúde.

Como as grávidas são consideradas como parte do grupo de risco, a cantora levantou questionamentos por parte dos fãs. No Instagram, ao se deparar com a notícia, Simone comentou: “Só alegria”.

“Coronavírus não pega em gente rica?”, questionou uma fã. “Acho que eles já estão com a vacina”, ironizou outra. “Só está vivendo o caos e a crise quem é pobre”, reagiu mais uma, indignada.

Vale lembrar que, ao anunciar a gravidez, a morena declarou: “Estou muito feliz”. A sertaneja ainda publicou um vídeo em seu canal no YouTube onde mostra a reação da família ao contar a notícia. Ela disse que o marido, Kaká, e o filho, Henry, de 6 anos, sempre torceram para o aumento da família.

“Eu tinha um teste de gravidez, que fiz uma vez porque vem dois na caixinha, e deu negativo. Daí guardei o outro. Fiquei esperando minha menstruação descer e não desceu, aí resolvi fazer. Estou toda me tremendo. Mandei o teste para o meu médico e ele disse: ‘Parabéns, você está grávida!’. Kaká está muito ansioso, ele queria muito ser pai de novo, e o Henry, um irmãozinho”, desabafou a famosa.

O empresário, então, se emocionou ao saber da gravidez e foi o responsável a contar para Henry. “Agora, mamãe, a gente pode ter uma irmã. Se não tivesse, eu ia chorar”, celebrou o pequeno.

Apesar de ainda não ter revelado o sexo do bebê, em um trecho do vídeo, Simone Mendes vai até o filho dizendo: “Mamãe tá esperando uma irmãzinha aqui”.

Confira:

Grávida, Simone Mendes comemora aniversário do filho com aglomeração de convidados pic.twitter.com/NcXTJ0jaWk — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 4, 2020