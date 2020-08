Grávida, Sthefany Brito ganha beijo do marido na barriga

Sthefany Brito usou suas redes sociais para compartilhar um click fofo em que seu marido, o empresário Igor Raschkovsky, beija a sua barriguinha de grávida. Em pleno dia dos pais, ela compartilhou o registro para exaltar seu companheiro.

“Dia dele também, que já era pai dos nossos Nonow, London e Montininho e logo logo estará com nosso pacotinho nos braços… Ele é babão, preocupado demais, superprotetor, mega dedicado e eu só consigo imaginar os momentos mágicos que vamos viver com nosso Enrico!“, iniciou, na legenda.

Em seguida, a atriz falou que os dois ainda estão incrédulos sobre terem um bebê a bordo. “As vezes a gente ainda não acredita que vamos ter um filho, não acredita no tamanho da minha barriga, não acredita que nosso sonho logo logo estará aqui nos nossos braços… E eu só posso agradecer a Deus por ser com você! Parabéns pelo seu dia meu amor! Eu e nossos meninos te amamos infinito!“, finalizou.

Nos comentários, choveram mensagens de afeto aos futuros pais. “Está linda! Radiante… nós ficamos maravilhosas grávida!“, comentou uma moça. “Ai, meu coração não dá conta não“, disse uma outra. “Um amor que só aumenta e se multiplica“, pontuou uma terceira.

Recentemente, em bate-papo com seus seguidores, a famosa falou como tem se adaptado a sexo durante a gestação. Ela foi surpreendida com um questionamento de um seguidor sobre “conseguir namorar” com o marido durante a sua gravidez.

“Isso é muito pessoal, né? Vai de cada relação. Menina, é tudo muito diferente, tem que ir se adaptando, né? Porque temos uma barriga bem grande. […] Vai dando um jeito, descobrindo novos jeitos. Quem quer faz acontecer [risos]”, desabafou ela.