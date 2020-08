Grazi Massafera desabafa sobre pressão por beleza e crise pessoal

Grazi Massafera participou do Além da Conta, de Ingrid Guimarães, no GNT, e comentou como tem encarado com as mudanças que teve em sua vida durante a pandemia, como a quebra da vaidade em meio à quarentena.

“Eu tomava um banho, escovava os dentes e passava um perfume, mas nem penteava o cabelo. Esquecia. E amei. Hoje fiz uma maquiagem porque tinha a gravação. Mas não, eu não gosto mais”, revelou Grazi.

A atriz avaliou que, pelo fato de participar por muito tempo de concursos de beleza, acabou criando novos hábitos de beleza. “Fui Miss, né. Então acho que fui over e agora não quero nada. Eu prefiro cuidar da pele, me alimentar direito e poder me libertar de tudo isso”, ponderou.

A global ainda confessou que passou por um momento de crise pessoal após ter conquistado a ascensão na carreira, e como a sua mãe influenciou a sua trajetória.

“Teve um momento que eu fiquei com um vazio e caí em um buraco e quase deprimi. Porque realizei os sonhos da minha mãe. Ela era, é, uma mulher muito bonita, era muito elogiada na rua, só que considera hoje que deveria ter feito algo a mais com a beleza dela. Então, ela botou em quem essa carga? Na menina que ela teve”, analisou a namorada de Caio Castro.

“Quando entrei no Big Brother, extrapolei o que ela tinha sonhado para mim. E aí, fui trabalhando para conquistar algo financeiro para nós. E quando conquistei isso, fiquei em um buraco. Olha que louco!? Ela para eu ter conquistado e ‘uhul’, mas fiquei em um buraco. E vi que era quando já tinha conquistado tudo que minha mãe tinha sonhado e que eu já ia ter que conquistar por mim mesma. Eu acho que estética passa, padrões mudam e a gente que vai sofrer. Isso foi me fazendo entender que danem-se os padrões de beleza”, desabafou.