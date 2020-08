Grazi Massafera fala sobre educação sexual nas escolas e reage contra críticas

Grazi Massafera dividiu opiniões dos seus seguidores após defender a educação sexual nas escolas em seu Instagram, nesta quarta-feira (19). A atriz publicou imagens com alguns argumentos a favor em relação a este assunto.

A publicação criada pelo movimento Caos.A e compartilhada por vários famosos, como a global, garantiu que “educação sexual não é ensinar a fazer sexo”. Ela ainda explicou alguns motivos para se adotar o conteúdo nas escolas.

“Educação sexual é ensinar que estupro é crime; prevenir infecções sexualmente transmissíveis; combater o abuso sexual infantil; prevenir gravidez precoce”, diz alguns trechos da postagem.

Alguns internautas criticaram Grazi Massafera. “Massafera sendo usada pela agenda esquerdista. Essa ‘educação sexual’ é uma desculpa para a ideologia de gênero. Pais, abram seus olhos!”, disparou um internauta.

A famosa não ficou calada e reagiu: “Que ignorância avaliar tudo através da política. Abra o olho ser humano! Educação é antídoto contra a ignorância”.

“Mas então, a solução seria conscientizar a população jovem e adulta, futuros pais, a importância de conversar com seus filhos. Nunca vou concordar com a ideia do Estado decidir quando e como vai apresentar o sexo para meus filhos, esse é papel meu e do meu esposo”, comentou outra seguidora.

Depois da repercussão, Massafera até mudou a legenda da postagem para alfinetar os críticos: “Um post sobre educação e algumas pessoas deixam seus comentários sobre política? Calma gente! Se informar ajuda a não avaliar tudo através da política”.