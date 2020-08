Grêmio e Caxias não chegam a acordo, e Gauchão será decidido em duas partidas

O Campeonato Gaúcho será mesmo decidido em duas partidas. Em reunião nesta quinta-feira com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Grêmio e Caxias não conseguiram chegar a um acordo sobre a final, e por isso manteve-se o formato primordialmente estabelecido. A informação foi publicada pelo portal GaúchaZH.

As datas dos jogos ainda serão oficializadas pela federação, que encontra dificuldades em organizar o calendário por conta do Campeonato Brasileiro, que começa já neste fim de semana.

A tendência é que o estadual seja finalizado ainda no mês de agosto, nos dias 9 e 26, segundo Cesar Santos, presidente do Caxias. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha em conjunto para, se necessário, remarcar partidas do Brasileirão.

Partiu do Caxias a disposição de decidir o Gauchão em jogo único, nesta semana. O Tricolor, porém, recusou a proposta. A FGF afirmou que a mudança de formato só aconteceria se ambas as partes entrassem em acordo, o que não aconteceu.