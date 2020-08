Grêmio finaliza preparação para semifinal contra Novo Hamburgo

O Grêmio encerrou a preparação para a semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo. A partida, agendada para 19 horas (de Brasília) de domingo, na Arena, será a primeira em casa depois da paralisação. O treino, realizado na manhã deste sábado, ocorreu no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho.

A equipe treinou em campo reduzido, focando no aprimoramento de questões técnicas, de detalhes para o confronto e de finalizações ao gol. O elenco também praticou jogadas de bola parada e cobranças de pênalti.

Agora, todos os jogadores seguem concentrados até o momento do duelo decisivo.