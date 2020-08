Grêmio inicia treinamentos para Gre-Nal na final do 2º turno do Gauchão

Com a vitória sobre o Novo Hamburgo pelo placar de 4 a 3, o Grêmio garantiu sua vaga para a final do returno do Campeonato Gaúcho, contra o rival Inter. Nesta segunda-feira, o Tricolor se reapresentou no CT Luiz Carvalho com a intenção de iniciar sua preparação para o clássico.

No treinamento, o elenco se dividiu em dois grupos. Os jogadores que participaram da última partida realizaram exercícios de recuperação na academia com acompanhamento da fisioterapia. Já os que não atuaram fizeram um treino técnico no gramado de dois toques em campo reduzido, sob a observação do técnico Renato Gaúcho.

A equipe volta ao CT nesta terça para dar sequência à preparação. O Gre-Nal da final do segundo turno acontece na quarta, às 21h30 (de Brasília), com mando de campo do Grêmio.