Grêmio não registra casos de covid antes de Grenal, mas pode ter desfalque de Cebolinha

O Grêmio anunciou na manhã desta quarta-feira que não registrou casos de coronavírus nos testes realizados para a partida desta noite diante do Internacional, pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, às 21h30, na Arena.

O procedimento faz parte do protocolo de segurança imposto pela Federação Gaúcha de Futebol. Segundo nota do Imortal, 75 funcionários, entre atletas, comissão técnica e colabores, foram testados.

Grêmio informa que realizou, na última terça-feira, mais uma rodada de exames pelo método RT-PCR, seguindo protocolo da FGF e todos os resultados para Covid-19 foram negativos. 75 pessoas foram testadas entre atletas, comissão técnica e colaboradores do Centro de Treinamento. pic.twitter.com/1Ve0ckM4Nq — Grêmio FBPA (@Gremio) August 5, 2020

Sendo assim, Renato Gaúcho terá dos desfalques garantidos apenas de Paulo Miranda e Thaciano, ambos lesionados. Victor Ferraz ainda é dúvida. O lateral-direito ficou de fora da semifinal contra o Novo Hamburgo por dores musculares e deu cedeu a vaga entre os 11 titulares para Orejuela. Já recuperado, o defensor não está garantido.

A principal perda pode ser de Everton Cebolinha. Um dos destaques do Grêmio, o atacante está em negociação com Benfica, de Portugal, perto de selar o negócio e pode ficar de fora.