Grêmio não registra casos positivos de covid-19, mas terá dois desfalques para decisão

O Grêmio realizou mais uma bateria exames da covid-19 na última sexta-feira, de olho na semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho neste domingo, diante do Novo Hamburgo. Não houveram casos positivos.

Segundo nota do clube, um jogador infectado há duas semanas realizou dois testes e foi reintegrado após amostras negativas. A identidade do atleta foi preservada.

O procedimento faz parte do protocolo de segurança da Federação Gaúcha de Futebol. Os exames de RT-PCR são obrigatórios em todos os envolvidos nas partidas, com até 72 horas antes da bola rolar.

Sendo assim, Renato Gaúcho não terá apenas Thaciano, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo, e Paulo Miranda, com uma distensão de grau 1 para 2 no músculo adutor da coxa esquerda, segundo o globoesporte.com.

Grêmio e Novo Hamburgo definem uma vaga na final do segundo turno às 19h deste domingo na Arena. Encerrando a preparação, o Imortal treina neste sábado no próprio palco do duelo.