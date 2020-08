Grêmio se apoia em ótimo retrospecto recente contra o Inter na Arena para tentar ir à final do Gaúcho

Nesta quarta-feira, o Grêmio recebe o Internacional, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela final do 2º turno do Campeonato Gaúcho.

Quem vencer este confronto se classifica para a finalíssima contra o Caxias, que foi o campeão do 1º turno.

E para buscar o tricampeonato estadual, o Imortal se apoia no excelente retrospecto recente que tem contra o maior rival em seu estádio.

A última vitória do Colorado na Arena do Grêmio data de mais de seis anos.

Ela aconteceu em 30 de março de 2014, quando o Inter ganhou por 2 a 1 e encaminhou o título do Gaúcho, que seria ratificado com uma goleada por 4 a 1 no duelo de volta.

Willians, do Inter, e Barcos, do Grêmio, disputam jogada durante Gre-Nal em 2014 Gazeta Press

Desde então, porém, o time vermelho vive um indigesto tabu quando atua na arena tricolor.

Desde aquele 30 de março de 2014, foram disputados 12 Gre-Nais na Arena do Grêmio.

E nesta dúzia de clássicos, o Tricolor não perdeu nenhum. Longe disso: foram 5 vitórias do Imortal e 7 empates.

Impressiona, aliás, a quantidade de jogos que acabaram em 0 a 0: seis, metade do total!

O saldo de gols, porém, é extremamente favorável aos tricolores: +14 (17 gols pró e só 3 gols contra).

Sim, é isso mesmo: desde sua última vitória na Arena, o Inter não conseguiu ganhar um clássico sequer no campo rival e ainda fez apenas três gols.

Esses 12 jogos foram válidos por diversas competições, como Gaúcho, Brasileiro, Primeira Liga e até Libertadores.

Curiosamente, um deles valeu por dois torneios ao mesmo tempo.

Edenílson e Luciano brigam durante Gre-Nal pela Libertadores Getty Images

Em 6 de março de 2016, Grêmio e Inter empataram por 0 a 0 na Arena, em duelo que, por acúmulo de datas, foi válido por Gaúcho e Primeira Liga.

Vale lembrar que quem perder nesta quarta já não tem mais qualquer chance de conquistar o Estadual.

Uma derrota seria especialmente dura para o Inter, que não é campeão gaúcho desde 2016 e vem de doloridos vices em 2017 (para o Novo Hamburgo) e 2019 (para o próprio Grêmio).

OS ÚLTIMOS 12 GRE-NAIS NA ARENA DO GRÊMIO

09/11/2014 – Grêmio 4 x 1 Internacional – Brasileiro

26/04/2015 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Gaúcho

09/08/2015 – Grêmio 5 x 0 Internacional – Brasileiro

06/03/2016 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Gaúcho/Primeira Liga

23/10/2016 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Brasileiro

04/03/2017 – Grêmio 2 x 2 Internacional – Gaúcho

18/03/2018 – Grêmio 3 x 0 Internacional – Gaúcho

12/05/2018 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Brasileiro

17/03/2019 – Grêmio 1 x 0 Internacional – Gaúcho

17/04/2019 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Gaúcho

03/11/2019 – Grêmio 2 x 0 Internacional – Brasileiro

12/03/2020 – Grêmio 0 x 0 Internacional – Libertadores