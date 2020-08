Grêmio vence o Novo Hamburgo no fim e pega o Inter na final do 2º turno do Gauchão

Neste domingo, o Grêmio venceu o Novo Horizontino por 4 a 3, em um jogo muito movimentado na Arena. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho garantiu vaga na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho e enfrentará o Internacional. Diego Souza (duas vezes) e Alisson marcaram para o Grêmio nos 90 minutos regulamentares, enquanto Zé Mário (duas vezes) e Kayron fizeram para o Novo Hamburgo.

Ainda não há uma definição da data e do horário do grande clássico estadual. Vale lembrar que o Caxias foi o campeão do primeiro turno.

O jogo – O Grêmio começou com tudo no ataque e conseguiu abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo. Éverton recebeu pela esquerda, cortou para dentro e cruzou na medida para Diego Souza, que testou com precisão para balançar as redes.

O Grêmio continuou pressionando e ampliou aos 22 minutos. Everton foi ao fundo, cruzou rasteiro e Alisson tentou a finalização. A

pós sobra dentro da área, Maicon apareceu para mandar para o gol. O Novo Hamburgo, no entanto, logo diminuiu. Zé Mário cobrou falta com força e mandou no canto direito de Vanderlei.

O Novo Hamburgo manteve as esperanças e conseguiu chegar ao empate aos 37 minutos. Matheus Lagoa enfiou para Juba, que deu apenas um toque de lado para Kayron chegar completando para as redes.

O Grêmio se organizou no segundo tempo e conseguiu chegar ao terceiro gol aos 21 minutos. Jean Pyerre lançou Guilherme Guedes, que chegou à linha de fundo e tocou na medida para Diego Souza. O centroavante novamente mostrou oportunismo e fez o segundo dele na partida.

O jogo, no entanto, não estava definido: Chicão foi derrubado por Jean Pyerre dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Zé Mário bateu forte e deixou tudo igual novamente. Apesar da valentia do Novo Hamburgo, o Grêmio conseguiu o gol da vitória aos 45. Everton tocou para dentro da área, a zaga se atrapalhou e Luciano aproveitou para tocar na saída do goleiro e marcar.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 4 X 3 NOVO HAMBURGO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 02 de agosto de 2020 (domingo)

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Maíra Mastella Moreira

Cartões amarelos: Maicon, Guilherme Guedes (Grêmio); Kesley, Zé Mário (Novo Hamburgo)

GOLS

Grêmio: Diego Souza (1 minuto do 1º tempo e 13 minutos do 2º tempo), Maicon (22 minutos do 1º tempo) e Luciano (45 minutos do 2º tempo)

Novo Hamburgo: Zé Mário (30 minutos do 1º tempo e 34 minutos do 2º tempo), Kayron (37 minutos do 1º tempo)

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon (Lucas Silva) e Matheus Henrique; Alisson (Pepê), Jean Pyerre (Luciano) e Everton; Diego Souza (Isaque)

Técnico: Renato Portaluppi

NOVO HAMBURGO: Jacsson; Kesley, Diego Ivo, Moisés (Dionathan) e Zé Mário; Chicão, Bertotto, Mossoró (Guto); Matheus Lagoa (Giancarlo), Juba e Kayron

Técnico: Márcio Nunes