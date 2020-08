Gretchen abre as duas pernas e namorado fica chocado com o que vê

Gretchen entrou na moda do TikTok e gravou um vídeo inusitado com seu novo namorado, Esdras de Souza, diretamente da cama do casal.

Nele, a famosa filmou suas duas pernas abrindo em direção ao amado, que se mostrou chocado com o que viu. Ele estava de olho no celular, mas fez questão de focar o olhar no que a cantora mostrava. Nos comentários, os seguidores amaram a brincadeira.

“O que será que ele viu?”, questionou um admirador. “O ventilador entrou em sincronia com a cabeça dele”, reparou outro.

“A visão do paraíso”, brincou mais um. Vale lembrar que Anitta já havia feito um vídeo igual a esse, na época que namorava Gui Araújo. Na ocasião, a famosa apareceu abrindo as pernas, literalmente, para surpresa do apresentador, que estava na cama.

No primeiro instante, a carioca apareceu com as pernas grudadas, mas as abriu para o influenciador digital, que teve uma atitude inesperada. Até o momento, o post já foi visto por 2,7 milhões de pessoas.

O público não perdoou nos comentários. “Ele não gostou muito do que viu, não”, observou uma internauta. “E o povo querendo fazer igual… Só não faço porque não tenho boy. [risos] Não vou fazer a linha Santa de Taubaté”, admitiu mais uma.

Confira: