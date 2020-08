Gretchen lança música com novo companheiro e clipe impressiona

A cantora Gretchen continua em atividade no meio musical e surpreendeu a todos ao lançar seu mais novo single, chamado Tan Tímida, juntamente com o clipe.

Trata-se de uma parceria com seu filho Gabriel Miranda, que canta a música com ela, e com o seu futuro marido, Esdras de Souza, que protagoniza cenas ao lado da musa do rebolado.

A música foi escrita em espanhol e as imagens foram gravadas em um local paradisíaco, com direito a uma piscina perto do mar, dando uma vibe latina.

Comemorando a repercussão, a cantora reagiu: “Eu tô amando o carinho de vocês com nosso lançamento!“. E nos comentários, os fãs deixaram suas impressões.

Alguns chegaram a comparar o clipe com a abertura de uma novela mexicana, enquanto outros só rasgaram elogios. “Pensei que fosse a abertura de uma nova novela do SBT“, brincou uma pessoa.

“Uma potência latina, né mores“, disparou outra. “Admiro por estar sempre buscando novos desafios“, reagiu mais uma.

Confira: