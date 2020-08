Grey’s Anatomy e The Good Doctor não estarão na fall season 2020 da ABC

A fall season da ABC, que começa geralmente no mês de setembro, vai sofrer com alguns desfalques importantes. A grade de programação, afetada pela pandemia do coronavírus, precisou adiar algumas de suas séries principais, como Grey’s Anatomy, Station 19 e The Good Doctor.

Além dos seriados médicos, as comédias The Conners, American Housewife, black-ish e The Goldbergs e os dramas Big Sky, A Million Little Things, The Rookie e Stumptown também não retornarão na temporada de outono, pelo menos por enquanto.

The Good Doctor foi renovada para 4ª temporada. (Reprodução)Fonte: ABC

Karey Burke, presidente da ABC Entertainment, afirmou, por meio de um comunicado oficial à imprensa, que a emissora possui muita sorte de ter uma equipe bastante engajada e sólida, mesmo que seja para trabalhar de forma improvisada. Tudo isso, segundo ela, para conseguir levar ao público alguma novidade na fall season de 2020.

Burke também garantiu que a equipe de roteiristas do canal está voltando com seus trabalhos a todo o vapor e prometeu anunciar novas datas de retorno o quanto antes.

Confira a programação completa da ABC para a fall season 2020, até o momento:

14 de Setembro (Segunda-feira)

20h – Dancing with the Stars

24 de Setembro (Quinta-feira)

20h – Celebrity Family Feud

21h – Press Your Luck

22h – Match Game

13 de Outubro (Terça-feira)

20h – The Bachelorette

16 de Outubro (Sexta-feira)

20h – Shark Tank

18 de Outubro (Domingo)

19h – America’s Funniest Home Videos

20h – Supermarket Sweep (estreia)

21h – Who Wants To Be A Millionaire

22h – Card Sharks

Resta-nos aguardar por novidades oficiais da ABC.