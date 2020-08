Guedes afirma que reforma tributária vai derrubar preço de geladeira e fogão

De acordo com Paulo Guedes, ministro da Economia, a reforma tributária ajudará a derrubar o preço de eletrodomésticos, como a geladeira e o fogão. Entretanto, o ministro não mostrou os cálculos para comprovar sua afirmação.

Guedes afirma que essa queda dos preços deve acontecer com a mudança no Imposto sobre produtos Industrializados (IPI) que o governo irá propor. As afirmações do ministro foram dadas durante audiência pública da comissão que está discutindo a reforma tributária no Congresso Nacional.

Você Pode Gostar Também:

“Muitos preços vão até cair, quando nós abordamos a reforma como um todo. Os senhores vão ver que a reforma envolve queda de IPI, sim. Para melhorar o poder aquisitivo das classes mais baixas. Então vai ter fogão caindo 10% de preço, geladeira caindo de preço também. Quer dizer, vamos derrubar alguns impostos importantes”, afirmou.

O governo defende que a reforma tributária seja enviada em quatro partes. Até agora, uma foi enviada. A polêmica criação de um imposto semelhante à extinta CPMF ainda não foi enviada ao Congresso. Na parte enviada, o governo propõe a unificação do PIS e Cofins e cria a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%. A medida proposta não reduz a carga tributária.

A segunda parte deve propor que o IPI seja simplificado. A terceira parte deve alterar o Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) e criar tributação de dividendos. A quarta e última deve acabar a contribuição patronal de 20% nas folhas de pagamentos e criar a “nova CPMF”. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já se manifestou contra a criação dessa última.