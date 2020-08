Guga Chacra causa ao provocar a CNN Brasil na web e apaga comentário

Contratado da GloboNews, Guga Chacra surpreendeu ao provocar a concorrente CNN Brasil nas redes sociais. Após sofrer com as críticas no comentário, o jornalista decidiu deletar o post.

Tudo aconteceu quando o novo canal de notícias alfinetou a outra empresa e afirmou ter inovado na cobertura de mercado por citar o nome de marcas e empresas dentro do conteúdo editorial.

“A CNN Brasil inovou na cobertura de mercado ao seguir o modelo de jornalismo da matriz americana: citar, sem restrições, as marcas dentro do conteúdo editorial. O canal já entrevistou mais de 100 líderes e CEOs do setor privado”, declarou o perfil da CNN, no último dia 11 de agosto.

Ainda no Twitter, a emissora garantiu: “Historicamente, as emissoras nacionais proíbem a exibição de marcas fora de intervalos comerciais. Ao entender que a cobertura de mercado e da movimentação das marcas é de interesse público, a CNN mudou essa prática e abriu espaço inédito para ouvir as principais vozes do PIB (Produto Interno Bruto)”.

Nos comentários, Guga Chacra reagiu: “Mas isso é mentira”. O comentarista não detalhou a sua mensagem, mas acabou dividindo opiniões e optou por deletar o post.

